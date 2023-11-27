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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду сообщил важную новость для своих фанатов

27 Ноября 2023 • 08:57 Комментировать

38-летний португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», подтвердил информацию, что в Саудовской Аравии открыли музей в его честь.

«Это моя история. От Мадейры до Саудовской Аравии. Мой личный музей теперь открыт в Эр-Рияде», - гласит сообщение Криштиану в социальных сетях.

Напомним, что португальский бомбардир пополнил ряды «Аль-Насра» в январе 2023 года. Его трудовое соглашение рассчитано до лета 2025-го.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 13 поединков, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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