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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Де Хеа может стать подопечным Джеррарда

26 Ноября 2023 • 19:59 Комментировать

Давид де Хеа с лета находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед». Продолжить карьеру испанский вратарь может в Саудовской Аравии. Как сообщает The Sun, подписать де Хеа в январе хочет «Аль-Иттифак», главным тренером которого является Стивен Джеррард.

Ранее слухи связывали Давида де Хеа с другим саудовским клубом – с «Аль-Насром». При этом сообщалось, что переезжать в Саудовскую Аравию не хочет вторая половинка экс-голкипера «Манчестер Юнайтед».

Давиду де Хеа 33 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают футболиста в 8 миллионов евро.

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