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Саудовская Аравия. Премьер-лига

В Саудовской Аравии открыли музей Роналду

26 Ноября 2023 • 10:02 Комментировать (1)

В честь португальского нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего за «Аль-Наср», открыли музей. Как информирует портал FourFourTwo, он находится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В музее продемонстрированы самые значимые моменты из футбольной карьеры 38-летнего бомбардира.

Напомним, что Криштиану перешел в «Аль-Наср» в начале 2023 года, подписав с клубом трудовое соглашение до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии опытный нападающий сыграл 13 матчей. Роналду записал себе в актив 15 забитых мячей (три – с пенальти) и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1)
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ингерман
26 Ноября 2023 в 10:05
ай заслужил.. хе..
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