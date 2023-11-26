В Саудовской Аравии открыли музей Роналду

В честь португальского нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего за «Аль-Наср», открыли музей. Как информирует портал FourFourTwo, он находится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В музее продемонстрированы самые значимые моменты из футбольной карьеры 38-летнего бомбардира.

Напомним, что Криштиану перешел в «Аль-Наср» в начале 2023 года, подписав с клубом трудовое соглашение до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии опытный нападающий сыграл 13 матчей. Роналду записал себе в актив 15 забитых мячей (три – с пенальти) и семь результативных передач.