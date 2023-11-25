​«Аль-Хиляль» выиграл матч со счётом 9:0, у Малкома хет-трик

В субботу в чемпионате Саудовской Аравии проходил матч между командами «Аль-Хазм» и «Аль-Хиляль». Борьбы на футбольном поле не получилось – «Аль-Хиляль» буквально смял соперника. Фаворит забил девять безответных мячей, шесть из которых пришлись на второй тайм.
Малком, который летом перебрался в «Аль-Хиляль» из «Зенита», стал автором хет-трика. Ещё шесть футболистов, в частности Александар Митрович и Сергей Милинкович-Савич, отличились по разу.
«Аль-Хиляль» является лидером саудовской лиги. В 14 турах команда отпраздновала 12 побед при двух ничьих.
Протокол игры
|14'Митрович Александар (0:1)
|32'Канно Мохамед (0:2)
|43'Аль-Кахтани Мохаммед (0:3)
|52'Малком Филипе (0:4)
|55'Малком Филипе (0:5)
|79'Аль-Шехри Салех (0:6)
|81'Аль-Бурайк Мохаммед (0:7)
|85'Малком Филипе (0:8)
|90'Милинкович-Савич Сергей (0:9)
Дамен Аймен•Рикардо Пауло•Аль-Абси Талал46' (Аль-Мхемайд Ахмад (46') •Виана Бруно•Кашиш Маджед•Винисиус I72' (Аль-Муса Риан (72') •Абусабаан Мохаммед72' (Аль-Сайяли Бэзил (72') •Тоше Антониу• 21'Аль-Тани Мохаммед•Бадамоси Мохамед82' (Аль-Мутаири Турки (82') •Аль-Шаммари Юсеф73' (Аль-Хабаши Наваф (73')
Буну Яссин•Абдулхамид Сауд•Кулибали Калиду•Аль-Булаихи Али69' (Милинкович-Савич Сергей (69') •Аль-Бурайк Мохаммед•Канно Мохамед69' (Аль-Фарадж Салман (69') •Невеш Рубен•Аль-Кахтани Мохаммед69' (Аль-Тамбакти Хассан (69') •Малком Филипе• 90'Ричард Майкл80' (Аль-Малки Абдуллела (80') •Митрович Александар69' (Аль-Шехри Салех (69') 83'
25 ноября.
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