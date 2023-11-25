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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​«Аль-Хиляль» выиграл матч со счётом 9:0, у Малкома хет-трик

25 Ноября 2023 • 21:52 Комментировать
Аль-Хазм
0:9
Аль-Хиляль Эр-Рияд

В субботу в чемпионате Саудовской Аравии проходил матч между командами «Аль-Хазм» и «Аль-Хиляль». Борьбы на футбольном поле не получилось – «Аль-Хиляль» буквально смял соперника. Фаворит забил девять безответных мячей, шесть из которых пришлись на второй тайм.

Малком, который летом перебрался в «Аль-Хиляль» из «Зенита», стал автором хет-трика. Ещё шесть футболистов, в частности Александар Митрович и Сергей Милинкович-Савич, отличились по разу.

«Аль-Хиляль» является лидером саудовской лиги. В 14 турах команда отпраздновала 12 побед при двух ничьих.

Протокол игры  
Аль-Хазм0:9Аль-Хиляль Эр-Рияд
  14'Митрович Александар (0:1)
  32'Канно Мохамед (0:2)
  43'Аль-Кахтани Мохаммед (0:3)
  52'Малком Филипе (0:4)
  55'Малком Филипе (0:5)
  79'Аль-Шехри Салех (0:6)
  81'Аль-Бурайк Мохаммед (0:7)
  85'Малком Филипе (0:8)
  90'Милинкович-Савич Сергей (0:9)
Дамен АйменРикардо ПаулоАль-Абси Талал 46' (Аль-Мхемайд Ахмад ( 46') Виана БруноКашиш МаджедВинисиус I 72' (Аль-Муса Риан ( 72') Абусабаан Мохаммед 72' (Аль-Сайяли Бэзил ( 72') Тоше Антониу  21'Аль-Тани МохаммедБадамоси Мохамед 82' (Аль-Мутаири Турки ( 82') Аль-Шаммари Юсеф 73' (Аль-Хабаши Наваф ( 73')
Запасные: Аль-Аазми ФарханАль-Бакр ЯзидАль-Абси ХалилЗайед Ибрагим
Буну ЯссинАбдулхамид СаудКулибали КалидуАль-Булаихи Али 69' (Милинкович-Савич Сергей ( 69') Аль-Бурайк МохаммедКанно Мохамед 69' (Аль-Фарадж Салман ( 69') Невеш РубенАль-Кахтани Мохаммед 69' (Аль-Тамбакти Хассан ( 69') Малком Филипе  90'Ричард Майкл 80' (Аль-Малки Абдуллела ( 80') Митрович Александар 69' (Аль-Шехри Салех ( 69'  83')
Запасные: Аль-Хамдан АбдуллаДжахфали МохаммедАльвотаян ХабибАль-Давсари Халифа
25 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд

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