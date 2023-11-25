​«Аль-Хиляль» выиграл матч со счётом 9:0, у Малкома хет-трик

В субботу в чемпионате Саудовской Аравии проходил матч между командами «Аль-Хазм» и «Аль-Хиляль». Борьбы на футбольном поле не получилось – «Аль-Хиляль» буквально смял соперника. Фаворит забил девять безответных мячей, шесть из которых пришлись на второй тайм.

Малком, который летом перебрался в «Аль-Хиляль» из «Зенита», стал автором хет-трика. Ещё шесть футболистов, в частности Александар Митрович и Сергей Милинкович-Савич, отличились по разу.

«Аль-Хиляль» является лидером саудовской лиги. В 14 турах команда отпраздновала 12 побед при двух ничьих.