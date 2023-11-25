Роналду набрал 60+ очков за год в десятый раз за карьеру

Звездный центрфорвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился дублем во вчерашнем поединке внутреннего чемпионата против «Аль-Ахдуда» (3:0).

Благодаря этому 38-летний португалец набрал 60 баллов в нынешнем году по системе «гол+пас». Он отметился 48 голами и 12 результативными передачами. Криштиану набрал 60+ очков за календарный год в десятый раз в своей карьере.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии опытный нападающий провел 13 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей и семь голевых передач. Криштиану является лидером бомбардирской гонки.