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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду набрал 60+ очков за год в десятый раз за карьеру

25 Ноября 2023 • 09:23 Комментировать

Звездный центрфорвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился дублем во вчерашнем поединке внутреннего чемпионата против «Аль-Ахдуда» (3:0).

Благодаря этому 38-летний португалец набрал 60 баллов в нынешнем году по системе «гол+пас». Он отметился 48 голами и 12 результативными передачами. Криштиану набрал 60+ очков за календарный год в десятый раз в своей карьере.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии опытный нападающий провел 13 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей и семь голевых передач. Криштиану является лидером бомбардирской гонки.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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