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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​«Остановите эту машину» – пользователи Интернета отреагировали на дубль Роналду за «Аль-Наср»

24 Ноября 2023 • 23:26 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
3:0
Аль-Ахдуд

После очередной великолепной игры в исполнении Роналду пользователи Интернета оставили многочисленные комментарии в социальных сетях:

- 13 игр, 15 голов, 7 результативных передач, – подметил один из пользователей;

- Остановите эту машину, – шутит один из болельщиков;

- Голы классные забил, – добавил другой любитель футбола;

- Без сомнений, самый лучший! – написал болельщик «Аль-Насра»;

- Неудержимый… – добавил пользователь сети.

Криштиану Роналду появился в стартовом составе «Аль-Насра» в домашнем матче против «Аль-Ахдуда» и смог отметиться дублем в концовке второго тайма. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Аль-Насра». Прямая трансляция матча проходила на нашем спортивном портале.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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