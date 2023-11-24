«Аль-Наср» Роналду не проигрывает с 18 августа

Саудовский «Аль-Наср» довёл серию без поражений в официальных матчах до 19 матчей кряду. В следующей игре против иранского «Персеполиса» дома в рамках Лиги чемпионов АФК команда Криштиану Роналду может довести серию до юбилейной, 20-й игры без поражений.

Началась отличная серия саудовцев с 22 августа – тогда клуб в Лиге чемпионов АФК обыграл «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. С тех пор «Аль-Наср» победил в 18 играх и лишь единожды сыграл вничью – с клубом «Абха» дома в рамках чемпионата страны.

Вечером пятницы, напомним, «Аль-Наср» разгромил «Аль-Ахдуд» дома в рамках чемпионата Саудовской Аравии, дубль в заключительный период игры оформил Криштиану Роналду.