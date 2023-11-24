Роналду упрочил лидерство в рейтинге бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии

Португалец Криштиану Роналду оформил дубль в ворота «Аль-Ахдуда» в матче за «Аль-Наср». Команды встречались этим вечером в рамках чемпионата Саудовской Аравии, игра завершилась разгромом оппонентов команды Роналду – 3:0.

Таким образом, Криштиану упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров чемпионата страны. У него – 15 голов в активе, у ближайшего преследователя – серба Александра Митровича из «Аль-Хиляля» - 10. Третье место делят Карим Бензема («Аль-Иттихад» и одноклубник Роналду Талиска – у обоих по восемь голов.

Больше подробностей о матче «Аль-Насра» - в нашем отчёте.

Кстати, Роналду оформляет голевое действие уже 10 матчей подряд, если брать все турниры, в которых он выходил на поле.