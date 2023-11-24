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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Дубль Роналду с парашютом жёстко приземлил «Аль-Ахдуд»: «Аль-Наср» разгромил команду Соломона Кверквелии

24 Ноября 2023 • 22:55 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
3:0
Аль-Ахдуд

Криштиану Роналду сыграл полностью матч за «Аль-Наср» против «Аль-Ахдуда», в составе которого также целиком провёл встречу бывший защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия.

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд3:0Аль-Ахдуд
(1:0) Аль-Наджи Сами13'  
(2:0) Роналду Криштиану77'  
(3:0) Роналду Криштиану80'  
Алаа Наджар РахидАль-Ганам СултанАль-Амри АбдулелаАль-Фатил Мохаммед IIТеллес Алекс 90' (Маран Мохаммад ( 90') Фофана Секо 55' (Аль-Сулейхим Абдулмаджид ( 55') Аль-Наджи Сами 55' (Яхья Айман ( 55') Талиска АндерсонОтавио Эдмилсон 88' (Аль-Хассан Али ( 88') Гариб Абдуррахман 55' (Брозович Марсело ( 55') Роналду Криштиану
Запасные: Маду АбдуллаВалид АбдуллаМане СадиоАлавжами Али
Витор ПаулоАль-Рубаи СаидКверквелия СоломонБурка АндрейАль-Забдани ХусейнФарадж Авад 59' (Saleh Al-Harthi ( 59'  78') Кольядо Алекс 79' (Аль-Шаех Масала ( 79') Педроса ХуанТэнасе Флорин  26' 89' (Аль-Муваллада Ид ( 89') Годвин СавиурТавамба Гаэль  34' 89' (Ходари Мурад ( 89')
Запасные: Рама АбдулазизАль Хатила АбдулазизАсири НаифАль-Хабиб ХассанХалид Аль Рио Абдулрахман
24 ноября.

Сразу после перерыва на сборные в Про-лиге Саудовской Аравии встретились команды со вторых мест. Здесь нет ошибки. «Аль-Наср» занимал в таблице второе место с начала, «Аль-Ахдуд» – с конца. Одни стремятся нагнать «Аль-Хиляль» в борьбе за чемпионство, ну а другие поскромнее и пытаются всего лишь не вылететь.

«Аль-Наср» подходил к отчётной встрече на фоне семиматчевой победной серии. Кроме того, команда Луиша Каштру после пары погрешностей на старте сезона выиграла семнадцать из восемнадцати последовавших матчей. Это статистика с учётом всех турниров. Весьма мощный ход, надо отметить.

Что касается «Аль-Ахдуда», то он в предыдущем туре одержал победу над «Аль-Хазмом», который расположился в турнирной таблице ещё ниже – на самом её дне. До этого коллектив из Наджрана потерпел четыре подряд поражения в саудовском чемпионате. То есть фаворит был очевиден, сомнений тут не закрадывалось.

До первого удара по воротам дело дошло на второй минуте – Талиске с линии штрафной после обыгрыша с Отавио не суждено было попасть в створ. Вскоре отметился своим выстрелом и Роналду. Мяч прошёл правее рамки, и должен был быть угловой, но арбитры не заметили там маленький рикошет от Бурки.

В общем-то, «Аль-Наср» действовал спокойно с территориальным преимуществом. Оборона «Аль-Ахдуда» дала реальную пробоину на четырнадцатой минуте. Аль-Ганам на правом полуфланге подцепил грудью заброс из центра и сделал прострел, который уже по сути в пустые ворота завершил аль-Наджи (1:0).

На 22-й минуте очередная атака «Аль-Насра» едва не стоила гостям второго пропущенного гола. Талиска от центральной линии длинно закинул влево по диагонали для Гариба. Тот выкатил на аль-Наджи, который пробил в створ. В дело вступил Пауло Витор и отвёл опасность на угловой.

Через пять минут кое-чем отметился и «Аль-Ахдуд». Удар Кольядо с приличной дистанции мог бы угрожать Алаа Наджару Рахиду, если бы пришёлся в угол, но он был по центру. Вскоре главный арбитр посмотрел видеоповтор – и не назначил пенальти в ворота «Аль-Насра» за игру рукой защитника. Потому как до этого Тэнасе ткнул мяч в офсайде. Прокол лайнсмена.

До наступления перерыва «Аль-Ахдуд» провёл ещё пару атак, которые теоретически могли бы стать опасными, но не стали. У других ворот Талиска эффектно пробил ножницами в падении, однако же неэффективно. В целом первый тайм прошёл буднично для «Аль-Насра». Удивляться нечему – пятница как раз таки является ещё будним днём.

Второй тайм поначалу пошёл развиваться тоже без особых резкостей. Но не совсем прям было скучно. Роналду дважды за несколько минут прикладывался слева с острого угла – оба раза мимо. Между этими моментами аль-Забдани по-шальному едва не забросил мяч с правого фланга в дальнюю девятку – Наджару повезло избежать курьёзного пропущенного гола, мяч пролетел рядом.

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На 74-й минуте Роналду перед чужой штрафной стал смещаться с левой стороны в центр и оказался на газоне после контакта с соперником. Мяч отскочил к Брозовичу – тот пробил в соперника. Почти сразу Криштиану реализовал выход один на один, однако его гол не засчитали из-за офсайда. Чуть позже Роналду здорово сыграл в стеночку с Брозовичем, но проиграл ближний бой Витору.

Криштиану уже разыгрался и не пожалел «Аль-Ахдуд». Алекс Теллес подал слева, Витор плохо сыграл на выходе в борьбе с Талиской, а подхвативший мяч в районе правого угла вратарской Роналду поразил цель (2:0). Дальше – больше. Яхья с левого фланга вывел аль-Сулейхима за пределами штрафной один на один с вратарём. Витор отбил мяч на Роналду, который ввергнул сферу в сетку красивым дальним парашютом (3:0).

Разразившись дублем ближе к концовке, Криштиану Роналду обеспечил «Аль-Насру» разгром «Аль-Ахдуда». Команда Луиша Каштру выиграла восьмой матч подряд и восемнадцатый из девятнадцати последних во всех турнирах. «Аль-Наср» подобрался к «Аль-Хилялю» на расстояние одного очка. Когда «Аль-Наср» встречался с «Аль-Ахдудом», играли условно вторые места. 25 ноября по схожей схеме сыграют условно первые – «Аль-Хиляль» с вершины таблицы проэкзаменует «Аль-Хазм» с самой нижней строчки. А вот 1 декабря в суперматче схлестнутся два первых места только с верха таблицы – «Аль-Наср» против «Аль-Хиляля».

Кирилл Иванцов

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