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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду — в стартовом составе «Аль-Насра» на матч с «Аль-Ахдуд»

24 Ноября 2023 • 20:27 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
0:0
Аль-Ахдуд
1-й тайм

Сегодня, 24 ноября, «Аль-Наср» примет на своём поле «Аль-Ахдуд» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

38-летний португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду начнет встречу с первых минут. Полностью стартовый состав команды выглядит следующим образом: Алаа Наджар (вр), Аль-Ганам, Аль-Амри, Аль-Фатил, Теллес, Фофана, Аль-Наджи, Талиска, Отавио, Гариб, Роналду.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и записал на свой счет 9 результативных передач.

Матч «Аль-Наср» - «Аль-Ахдуд» стартует в 21:00 по мск. Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-АХДУД
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