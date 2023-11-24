Гальярдо стартовал с ничьей: «Аль-Иттихад» поделил очки с «Аль-Иттифаком» Джеррарда

Новый тренер саудовского «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо начал с ничейного результата. В рамках чемпионата Саудовской Аравии его команда поделила очки в гостях с «Аль-Иттифаком», который возглавляет Стивен Джеррард. Игра завершилась со счётом 1:1.

После матча клуб Карима Бензема и Н’Голо Канте остаётся на четвёртом месте в турнирной таблице. В активе команды – 25 очков. Отметим, что при предыдущим тренере Нуну Эшпириту Санту «Аль-Иттихад» не выигрывал с 29 сентября по 6 ноября, если брать только чемпионат Саудовской Аравии.

«Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда – на седьмой позиции, 23 очка.