Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Гальярдо стартовал с ничьей: «Аль-Иттихад» поделил очки с «Аль-Иттифаком» Джеррарда

24 Ноября 2023 • 20:22 Комментировать
Аль-Иттифак
1:1
Аль-Иттихад Джидда

Новый тренер саудовского «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо начал с ничейного результата. В рамках чемпионата Саудовской Аравии его команда поделила очки в гостях с «Аль-Иттифаком», который возглавляет Стивен Джеррард. Игра завершилась со счётом 1:1.

После матча клуб Карима Бензема и Н’Голо Канте остаётся на четвёртом месте в турнирной таблице. В активе команды – 25 очков. Отметим, что при предыдущим тренере Нуну Эшпириту Санту «Аль-Иттихад» не выигрывал с 29 сентября по 6 ноября, если брать только чемпионат Саудовской Аравии.

«Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда – на седьмой позиции, 23 очка.

Протокол игры  
Аль-Иттифак1:1Аль-Иттихад Джидда
(1:0) Вейналдум Джорджиньо41'  
  54'Хамдалла Абдерразак (1:1)
Виктор ПаулоХендри ДжекТиссеран МарсельХатиб АбдуллаЮсеф Мохаммед IАль-Шамрани ХамданВейналдум ДжорджиньоХендерсон ДжорданАбдулла Хаззази АлиКайсон РобинГрэй Демарай
Запасные: Альгамди АхмедАль-Гамди ХамедМаджраши МохаммедАль-Саад МуханнадБохари АминАль-Кувайкиби МохаммедАлаэли МешалАль-Досари МохаммедАль-Муса Саад
Гроэ МарселоАль-Менхали Суайлем 67' (Аль-Джамаан Салех ( 67') Луис Фелипе  73'Кадеш ХасанБамсауд АхмедАль-Шанкити МуханнадАль-Гамди ФайсалФабиньо ЭнрикеКоронадо ИгорХамдалла Абдерразак 67' (Аль-Сахафи Марван ( 67') Бензема Карим
Запасные: Аль-Маюф АбдуллаХавсави ОмарАль-Мермеш УсамаКамара АрунАль-Абуд АбдулрахманХаджи Талал
24 ноября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Марсело Гальярдо Аль-Иттифак Аль-Иттихад Джидда ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Ноября
03:41
​Аль-Иттифак — Аль-Иттихад Джидда: прогноз и ставка на матч чемпионата Саудовской Аравии — 24 ноября 2023
21 Ноября
17:43
Канте получил травму
18 Ноября
23:40
​Гальярдо – тренер «Аль-Иттихада»
16 Ноября
17:39
Бензема: Я очень счастлив в Саудовской Аравии
15 Ноября
20:19
Гальярдо войдёт в число самых высокооплачиваемых тренеров мира, возглавив «Аль-Иттихад»
11 Ноября
00:31
Лопетеги близок к назначению в «Аль-Иттихад»
10 Ноября
23:24
Мальдини может получить должность в саудовском клубе
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
1
1
Видео
Окончен
Аль-Таавун Бурайда Аль-Таавун Бурайда
Аль-Рияд Аль-Рияд
1
2
Видео
9 мин
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахдуд Аль-Ахдуд
0
0
Видео
9 мин
Аль-Таи Аль-Таи
Аль-Раед Бурайда Аль-Раед Бурайда
0
0
Видео
25.11.23 в 18:00
Аль-Хазм Аль-Хазм
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
15.00 8.50 1.09
Видео
25.11.23 в 21:00
Аль-Фатех Аль-Фатех
Аль-Фейха Аль-Фейха
1.95 3.85 3.25
Видео
25.11.23 в 21:00
Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда
Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд
Видео
25.11.23 в 21:00
Дамак Дамак
Абха Абха
1.64 4.10 4.60
Видео
25.11.23 в 21:00
Аль-Вахда Мекка Аль-Вахда Мекка
Аль-Халидж Аль-Халидж
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Ноября
20:27 · Саудовская Аравия
Роналду — в стартовом составе «Аль-Насра» на матч с «Аль-Ахдуд»
20:22 · Саудовская Аравия
Гальярдо стартовал с ничьей: «Аль-Иттихад» поделил очки с «Аль-Иттифаком» Джеррарда
15:57 · Саудовская Аравия
​Терри нашёл работу в Саудовской Аравии
00:16 · Англия. Премьер-лига
​Эриксен может переехать в Саудовскую Аравию
23 Ноября
22:58 · Италия. Серия А
​«А курить там можно?» Сарри ответил на вопрос о Саудовской Аравии 1
11:47 · Испания. Ла Лига
«Реала» может потерять важного футболиста
09:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет купить полузащитника сборной Португалии
02:19 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о Саудовской Аравии»
22 Ноября
23:10 · США. МЛС
​Матч Месси против Роналду – с сайта «Интер Майами» загадочно исчезло заявление 2
22:42 · Англия. Премьер-лига
Каземиро начал задумываться о переезде в Саудовскую Аравию слухи
22:34 · Испания. Ла Лига
«Аль-Хиляль» нацелился на дорогостоящего игрока «Барселоны» слухи
21:52 · Италия. Серия А
Моуринью признался, что будет работать в Саудовской Аравии 1
16:57 · Франция. Лига 1
​Неймар имел проблемы со стопой ещё до рекордного трансфера в «ПСЖ»
14:08 · Франция. Лига 1
Известный игрок «ПСЖ» может уехать в Саудовскую Аравию
01:45 · Италия. Серия А
Отец Лукаку: «На месте Ромелу я бы поехал в Саудовскую Аравию» 1
Все новости