Гальярдо стартовал с ничьей: «Аль-Иттихад» поделил очки с «Аль-Иттифаком» Джеррарда

Новый тренер саудовского «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо начал с ничейного результата. В рамках чемпионата Саудовской Аравии его команда поделила очки в гостях с «Аль-Иттифаком», который возглавляет Стивен Джеррард. Игра завершилась со счётом 1:1.
После матча клуб Карима Бензема и Н’Голо Канте остаётся на четвёртом месте в турнирной таблице. В активе команды – 25 очков. Отметим, что при предыдущим тренере Нуну Эшпириту Санту «Аль-Иттихад» не выигрывал с 29 сентября по 6 ноября, если брать только чемпионат Саудовской Аравии.
«Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда – на седьмой позиции, 23 очка.
Протокол игры
|(1:0) Вейналдум Джорджиньо41'
|54'Хамдалла Абдерразак (1:1)
Виктор Пауло•Хендри Джек•Тиссеран Марсель•Хатиб Абдулла•Юсеф Мохаммед I•Аль-Шамрани Хамдан•Вейналдум Джорджиньо•Хендерсон Джордан•Абдулла Хаззази Али•Кайсон Робин•Грэй Демарай
Гроэ Марсело•Аль-Менхали Суайлем67' (Аль-Джамаан Салех (67') •Луис Фелипе• 73'Кадеш Хасан•Бамсауд Ахмед•Аль-Шанкити Муханнад•Аль-Гамди Файсал•Фабиньо Энрике•Коронадо Игор•Хамдалла Абдерразак67' (Аль-Сахафи Марван (67') •Бензема Карим
24 ноября.
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