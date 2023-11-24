Известный в прошлом футболист сборной Англии Джон Терри нашёл работу в Саудовской Аравии. Экс-капитан «Челси» станет техническими директором клуба «Аль-Шабаб». Об этом сообщает портал Goal, ссылаясь на саудовский источник.

Терри завершил карьеру футболиста в 2018 году, после чего пробовал себя на тренерском поприще. А в последнее время бывший игрок сборной Англии работал в молодёжной системе «Челси».

«Аль-Шабаб» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Ближайший матч команда проведёт в субботу – против «Аль-Ахли» из Джидды.