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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Терри нашёл работу в Саудовской Аравии

24 Ноября 2023 • 15:57 Комментировать

Известный в прошлом футболист сборной Англии Джон Терри нашёл работу в Саудовской Аравии. Экс-капитан «Челси» станет техническими директором клуба «Аль-Шабаб». Об этом сообщает портал Goal, ссылаясь на саудовский источник.

Терри завершил карьеру футболиста в 2018 году, после чего пробовал себя на тренерском поприще. А в последнее время бывший игрок сборной Англии работал в молодёжной системе «Челси».

«Аль-Шабаб» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Ближайший матч команда проведёт в субботу – против «Аль-Ахли» из Джидды.

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Евро-Футбол.Ру,
Джон Терри Аль-Шабаб
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