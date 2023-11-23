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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Суд вынес вердикт по делу Роналду об изнасиловании

23 Ноября 2023 • 09:08 Комментировать (1)

Суд вынес вердикт в отношении нападающего Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании. Как информирует британский таблоид Daily Mail, 38-летний португальский футболист был полностью оправдан.

Напомним, что обвинительный иск против звездного игрока подала модель Кэтрин Майорга. Девушка утверждала, что Криштиану изнасиловал ее в далеком 2009 году. Юристы Майорги пытались в очередной раз добиться возобновления дела, однако получили отказ от суда.

Роналду в настоящий момент выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Годовой оклад нападающего составляет порядка 200 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Кэтрин Майорга ещё теги
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Ноября 2023 в 09:17
ай.. 2009? а ехипецкая мумия ышо ничё такова не написала.. нипарядак.. А-ха-ха-ха! )))
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