Суд вынес вердикт по делу Роналду об изнасиловании

Суд вынес вердикт в отношении нападающего Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании. Как информирует британский таблоид Daily Mail, 38-летний португальский футболист был полностью оправдан.

Напомним, что обвинительный иск против звездного игрока подала модель Кэтрин Майорга. Девушка утверждала, что Криштиану изнасиловал ее в далеком 2009 году. Юристы Майорги пытались в очередной раз добиться возобновления дела, однако получили отказ от суда.

Роналду в настоящий момент выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Годовой оклад нападающего составляет порядка 200 миллионов евро.

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