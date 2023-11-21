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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Де Хеа не хочет в Саудовскую Аравию

21 Ноября 2023 • 21:05 Комментировать

Известный голкипер Давид де Хеа дал понять, что по-прежнему не хочет переходить в клуб из Саудовской Аравии. Об этом рассказывает 90min.

Ранее в прессе сообщалось о том, что де Хеа отклонил щедрое предложение «Аль-Насра» из-за позиции его супруги, не желающей переезжать на Ближний Восток.

Давид де Хеа не имеет клубной прописки с лета после того, как истёк срок его контракта с «Манчестер Юнайтед». За «красных дьяволов» де Хеа выступал на протяжении двенадцати сезонов. В ноябре испанский голкипер отметил свой 33-й день рождения.

Де Хеа отказался от больших денег из-за жены

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Евро-Футбол.Ру,
Давид Де Хеа
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