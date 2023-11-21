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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Канте получил травму

21 Ноября 2023 • 17:43 Комментировать
Аль-Иттифак
...
Аль-Иттихад Джидда
24.11 18:00

Опорный полузащитник «Аль-Иттихада» Н’Голо Канте получил мышечное повреждение. Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.

32-летний хавбек травмировался в матче национального чемпионата с клубом «Абха» (4:2). Напомним, в той встрече Канте провел на поле 73 минуты и не отметился голевыми действиями. На восстановление футболиста уйдет приблизительно три недели.

В нынешнем сезоне Канте появился на поле в 18 матчах во всех турнирах, в которых один раз смог поразить ворота соперника и еще четыре раза ассистировал своим партнерам.

Ближайший матч «Аль-Иттихада» состоится 24 ноября, их соперником станет «Аль-Иттифак».

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Евро-Футбол.Ру,
Н'Голо Канте Аль-Иттихад Джидда

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