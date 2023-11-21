Канте получил травму

Опорный полузащитник «Аль-Иттихада» Н’Голо Канте получил мышечное повреждение. Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.

32-летний хавбек травмировался в матче национального чемпионата с клубом «Абха» (4:2). Напомним, в той встрече Канте провел на поле 73 минуты и не отметился голевыми действиями. На восстановление футболиста уйдет приблизительно три недели.

В нынешнем сезоне Канте появился на поле в 18 матчах во всех турнирах, в которых один раз смог поразить ворота соперника и еще четыре раза ассистировал своим партнерам.

Ближайший матч «Аль-Иттихада» состоится 24 ноября, их соперником станет «Аль-Иттифак».