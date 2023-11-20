Время тратить: как одержимость Роналду часами вырвалась в Саудовской Аравии

Страсть нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду к часам достигла апогея с тех пор, как футболист переехал в Саудовскую Аравию. Всё началось с первого дня в Аравии, когда ему подарили часы марки Jacob & Co, чтобы приветствовать в «Аль-Насре».

Криштиану Роналду – заядлый коллекционер часов.

Когда он присоединился к «Аль-Насру», ему подарили часы за 720 000 евро.

Самые дорогие часы в коллекции Роналду стоят 1,8 млн евро. Подаренные часы отдают дань уважения Саудовской Аравии своим изумрудно-зелёным цветом, соответствующим флагу страны. Часы изготовлены из белого золота 18 карат, размером 47 х 15,85 мм и стоят 720 000 евро.

38-летний Роналду зарабатывает 3,7 млн евро в неделю в «Аль-Насре», поэтому деньги не являются проблемой, когда дело доходит до финансирования его часовой привычки.

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