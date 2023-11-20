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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема рассказал, для чего переехал в Саудовскую Аравию

20 Ноября 2023 • 19:27 Комментировать

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал причины переезда в чемпионат Саудовской Аравии из мадридского «Реала».

«Я приехал в Саудовскую Аравию не только для того, чтобы играть в футбол, но и для участия в огромном, гигантском спортивном проекте. Саудовская Аравия — мой второй дом, и люди здесь замечательные, они любят футбол и полны страсти», — приводит слова обладателя «Золотого мяча» As. 

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» переехал в аравийский клуб летом текущего года. В 13 матчах за «Аль-Иттихад» форвард забил девять голов при четырёх результативных передачах.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема чемпионат Саудовской Аравии Саудовская Аравия ещё теги
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