Бензема рассказал, для чего переехал в Саудовскую Аравию

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал причины переезда в чемпионат Саудовской Аравии из мадридского «Реала».

«Я приехал в Саудовскую Аравию не только для того, чтобы играть в футбол, но и для участия в огромном, гигантском спортивном проекте. Саудовская Аравия — мой второй дом, и люди здесь замечательные, они любят футбол и полны страсти», — приводит слова обладателя «Золотого мяча» As.

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» переехал в аравийский клуб летом текущего года. В 13 матчах за «Аль-Иттихад» форвард забил девять голов при четырёх результативных передачах.