Билич: Аравийская Про-лига входит в топ-10 лучших в мире

Главный тренер аравийского «Аль-Фатеха» Славен Билич оценил положение местного чемпионата в мировом футболе.

«Десять лет назад игроки уезжали в Саудовскую Аравию в конце своей карьеры. Теперь игрок может приехать в Саудовскую Аравию, а затем перейти в Премьер-лигу. Это большое преимущество для проекта. Саудовская лига сейчас входит в десятку лучших в мире, и мне это нравится», - приводит слова специалиста 24sata.

Подопечные Билича находятся на шестом месте в турнирной таблице. Ранее хорват руководил «Аль-Иттихадом» с 2018 по 2019 год.