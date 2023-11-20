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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Отец Фирмино умер во время отдыха в Дубае

20 Ноября 2023 • 08:42 Комментировать

В семье известного бразильского нападающего Роберто Фирмино произошла трагедия. В возрасте 62 лет ушел из жизни отец игрока Хосе Роберто Кордейру де Оливейра. Об этом рапортуют журналисты UOL.

Согласно сведениям источника, мужчина скончался во время отдыха в Дубае (ОАЭ). Причиной смерти стал сердечный приступ.

Напомним, что Фирмино долгое время выступал в Английской премьер-лиге за «Ливерпуль». В летнее трансферное окно нападающий принял решение сменить клубную прописку и переехал в чемпионат Саудовской Аравии, подписав трудовое соглашение с клубом «Аль-Ахли».

Фирмино может вернуться в АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Фирмино Аль-Ахли Джидда
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