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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Де Хеа отказался от больших денег из-за жены слухи

19 Ноября 2023 • 16:11 Комментировать

Давид де Хеа летом покинул «Манчестер Юнайтед» и с тех пор находится без клубной прописки. Поговаривают, что в обозримом будущем де Хеа может стать одноклубником Лионеля Месси в «Интер Майами». При этом Sun Sport рассказывает о том, что у 33-летнего игрока было щедрое предложение от «Аль-Насра» с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю. Тем не менее, де Хеа отклонил это предложение из-за позиции жены – она не хочет переезжать в Саудовскую Аравию.

Стоит напомнить, что за «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа выступал на протяжении двенадцати сезонов.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают де Хеа в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Давид Де Хеа Аль-Наср Эр-Рияд
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