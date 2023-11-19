Джеррард назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси

Бывший полузащитник сборной Англии и «Ливерпуля», а в настоящий момент главный тренер саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста в истории.

«Трансфер Роналду - лучшего футболиста в истории - стал большим шагом для Саудовской Аравии. Криштиану продолжает вносить свой вклад в развитие футбола. После его перехода другие звезды начали переезжать сюда. Об этом чемпионате начали говорить все», - приводит слова англичанина пресс-служба чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, что Роналду перешел в саудовский клуб «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.