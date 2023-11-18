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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Гальярдо – тренер «Аль-Иттихада» официально

18 Ноября 2023 • 23:40 Комментировать
Аль-Иттифак
...
Аль-Иттихад Джидда
24.11 18:00

«Аль-Иттихад» объявил о назначении Марсело Гальярдо на должность главного тренера команды. Аргентинец возвращается к работе после перерыва длиной почти в год – в конце 2022-го он ушёл из клуба «Ривер Плейт».

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Гальярдо подпишет контракт до середины 2025 года. В нём будет прописана опция продления ещё на два сезона.

На текущий момент «Аль-Иттихад» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее Марсело Гальярдо объяснил, почему решил принять предложение от «Аль-Иттихада».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда

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