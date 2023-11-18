​Гальярдо объяснил, почему едет в «Аль-Иттихад»

В ближайшее время «Аль-Иттихад» объявит о назначении Марсело Гальярдо на пост главного тренера. Аргентинский специалист подтвердил своё скорое назначение и даже объяснил мотивацию.

«Я приму предложение «Аль-Иттихада» в том числе и по личным причинам. Они мотивировали меня огромным проектом в новой интересной лиге. Я вижу в этом что-то новое, и это мотивирует меня. Мне действительно не терпится вернуться к работе», - слова Гальярдо приводит в социальных сетях Фабрицио Романо.

Марсело Гальярдо не имеет клуба уже почти год – в конце 2022 года он покинул «Ривер Плейт».