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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Гальярдо объяснил, почему едет в «Аль-Иттихад»

18 Ноября 2023 • 22:20 Комментировать

В ближайшее время «Аль-Иттихад» объявит о назначении Марсело Гальярдо на пост главного тренера. Аргентинский специалист подтвердил своё скорое назначение и даже объяснил мотивацию.

«Я приму предложение «Аль-Иттихада» в том числе и по личным причинам. Они мотивировали меня огромным проектом в новой интересной лиге. Я вижу в этом что-то новое, и это мотивирует меня. Мне действительно не терпится вернуться к работе», - слова Гальярдо приводит в социальных сетях Фабрицио Романо.

Марсело Гальярдо не имеет клуба уже почти год – в конце 2022 года он покинул «Ривер Плейт».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда
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