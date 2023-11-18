​Гальярдо договорился с «Аль-Иттихадом»

Марсело Гальярдо договорился о контракте с «Аль-Иттихадом». В ближайшие дни 47-летний аргентинский специалист будет представлен в качестве рулевого саудовской команды, о чём рассказывает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт будет связывать Гальярдо с «Аль-Иттихадом» до конца сезона 2024/2025. В трудовом соглашении будет прописана опция продления ещё на два года.

«Аль-Иттихад» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В составе команды выступает ряд известных футболистов, в том числе Карим Бензема.