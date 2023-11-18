​«Аль-Иттихад» назначит Гальярдо на выходных

Марсело Гальярдо вот-вот станет главным тренером «Аль-Иттихада». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, саудовский клуб собирается оформить сделку в течение выходных. Гальярдо приедет в Джидду, чтобы подписать все необходимые документы.

47-летний Гальярдо находится без клубной прописки уже почти год после ухода из клуба «Ривер Плейт» в родной Аргентине.

Отметим, что «Аль-Иттихад» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Ближайший матч команда проведёт 24 ноября – против «Аль-Иттифака».