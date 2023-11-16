Бензема: Я очень счастлив в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема признался, что счастлив выступать в чемпионате Саудовской Аравии.

«Я очень рад находиться здесь среди этих великих людей, которые любят спорт. Я приехал в Саудовскую Аравию не только для того, чтобы играть в футбол, но и для реализации гигантского спортивного проекта. Здесь замечательные люди, они любят футбол», — передает слова Бензема Diario As.

Напомним, 35-летний француз перебрался в «Аль-Иттихад» минувшим летом, покинув мадридский «Реал». В нынешнем сезоне на счету форварда девять забитых мячей и четыре ассиста в 13 матчах во всех турнирах.