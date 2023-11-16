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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема: Я очень счастлив в Саудовской Аравии

16 Ноября 2023 • 17:39 Комментировать
Аль-Иттифак
...
Аль-Иттихад Джидда
24.11 18:00

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема признался, что счастлив выступать в чемпионате Саудовской Аравии.  

«Я очень рад находиться здесь среди этих великих людей, которые любят спорт. Я приехал в Саудовскую Аравию не только для того, чтобы играть в футбол, но и для реализации гигантского спортивного проекта. Здесь замечательные люди, они любят футбол», — передает слова Бензема Diario As.

Напомним, 35-летний француз перебрался в «Аль-Иттихад» минувшим летом, покинув мадридский «Реал». В нынешнем сезоне на счету форварда девять забитых мячей и четыре ассиста в 13 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда

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