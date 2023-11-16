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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​В саудовской лиге настроены продолжать привлекать топ-игроков

16 Ноября 2023 • 17:31 Комментировать

Майкл Эменало, директор Саудовской профессиональной лиги, высказался на тему трансферной деятельности клубов.

Напомним, что в 2023 году клубы из Саудовской Аравии подписали ряд звёздных игроков, в частности Криштиану Роналду.

«Надеюсь, что январское окно не будет очень загруженным. Клубы раньше проделали интересную и агрессивную работу. У большинства клубов есть то, что им нужно. Надеюсь, что теперь внимание переключится на улучшение инфраструктуры.

Теперь, если какому-то клубу понадобится усиление, это будут игроки высочайшего уровня. Мы продолжим использовать все возможности, которые у нас есть, чтобы привлечь больше талантливых футболистов», - цитирует Эменало портал Goal.


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Евро-Футбол.Ру,
Майкл Эменало
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