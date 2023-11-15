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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Гальярдо войдёт в число самых высокооплачиваемых тренеров мира, возглавив «Аль-Иттихад»

15 Ноября 2023 • 20:19 Комментировать
Аль-Иттифак
...
Аль-Иттихад Джидда
24.11 18:00

Аргентинский специалист Марсело Гальярдо в ближайшее время должен стать новым наставником саудовского «Аль-Иттихада».

Ранее стало известно, что трудовое соглашение 47-летнего тренера с клубом будет рассчитано на два года с опцией возможного продления еще на два сезона.

Как утверждает Diario As, заработная плата Гальярдо в «Аль-Иттихаде» составит 20-25 миллионов евро. Такой оклад сделает тренера из Аргентины одним из самых высокооплачиваемых в мире.

Напомним, в «Аль-Иттихаде» выступают такие известные футболисты, как Карим Бензема, Фабиньо, Н’Голо Канте и многие другие игроки.

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Евро-Футбол.Ру,
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