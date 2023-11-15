Гальярдо войдёт в число самых высокооплачиваемых тренеров мира, возглавив «Аль-Иттихад»

Аргентинский специалист Марсело Гальярдо в ближайшее время должен стать новым наставником саудовского «Аль-Иттихада».

Ранее стало известно, что трудовое соглашение 47-летнего тренера с клубом будет рассчитано на два года с опцией возможного продления еще на два сезона.

Как утверждает Diario As, заработная плата Гальярдо в «Аль-Иттихаде» составит 20-25 миллионов евро. Такой оклад сделает тренера из Аргентины одним из самых высокооплачиваемых в мире.

Напомним, в «Аль-Иттихаде» выступают такие известные футболисты, как Карим Бензема, Фабиньо, Н’Голо Канте и многие другие игроки.