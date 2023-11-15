​Инсайдер раскрыл срок контракта Гальярдо в Саудовской Аравии

Всё идёт к тому, что Марсело Гальярдо в ближайшее время займёт должность главного тренера команды «Аль-Иттихад». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, контракт 47-летнего специалиста будет рассчитан до конца сезона 2024/2025. В нём будет прописана опция возможного продления ещё на два сезона.

«Аль-Иттихад» на текущий момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Добавим, что Марсело Гальярдо в конце 2022 года покинул «Ривер Плейт». С тех пор тренер не имеет клубной прописки.