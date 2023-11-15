​«Аль-Иттихад» возглавит аргентинец

Новым главным тренером «Аль-Иттихада» станет Марсело Гальярдо. О том, что саудовский клуб примет 47-летний аргентинский специалист, в социальных сетях рассказывает журналист Герман Гарсия Грова.

Марсело Гальярдо находится без работы почти год – в конце 2022-го он покинул пост рулевого в команде «Ривер Плейт». В этом клубе Гальярдо работал на протяжении восьми с половиной лет.

Ранее слухи активно связывали «Аль-Иттихад» с Хуленом Лопетеги.

Отметим, что на текущий момент «Аль-Иттихад» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.