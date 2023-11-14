Марез: «Чемпионат Саудовской Аравии в ближайшем будущем может войти в число 5-6 лучших в мире»

Вингер «Аль-Ахли» Джидда Рияд Марез оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии, где выступает после своего летнего трансфера из «Манчестер Сити».

«Уровень чемпионата Саудовской Аравии неплох, со временем он будет становиться всё лучше. Это турнир, который я до сих пор продолжаю изучать. В этой стране выделили много ресурсов для приглашения лучших игроков планеты. В чемпионате уже есть хорошее качество. Думаю, это только начало. В ближайшем будущем чемпионат Саудовской Аравии может войти в число 5-6 лучших в мире», – сказал Марез в беседе с Daily Mail.

Напомним, Марез за свою карьеру 5 раз становился чемпионом Англии, а в прошлом сезоне также выиграл Лигу чемпионов.