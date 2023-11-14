​Лопетеги всё ближе к «Аль-Иттихаду» - скоро он приедет в Джидду

В ближайшее время Хулен Лопетеги может стать главным тренером «Аль-Иттихада». Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, в скором времени 57-летний испанский специалист прибудет в Джидду, чтобы окончательно обсудить детали трудового соглашения. «Аль-Иттихад» надеется закрыть сделку во время текущей паузы на матчи национальных сборных.

Отметим, что Хулен Лопетеги находится без работы с августа, когда он покинул тренерский мостик в «Вулверхэмптоне».

«Аль-Иттихад» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.