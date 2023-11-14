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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Лопетеги всё ближе к «Аль-Иттихаду» - скоро он приедет в Джидду

14 Ноября 2023 • 14:58 Комментировать

В ближайшее время Хулен Лопетеги может стать главным тренером «Аль-Иттихада». Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, в скором времени 57-летний испанский специалист прибудет в Джидду, чтобы окончательно обсудить детали трудового соглашения. «Аль-Иттихад» надеется закрыть сделку во время текущей паузы на матчи национальных сборных.

Отметим, что Хулен Лопетеги находится без работы с августа, когда он покинул тренерский мостик в «Вулверхэмптоне».

«Аль-Иттихад» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Хулен Лопетеги Аль-Иттихад Джидда
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