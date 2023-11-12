Звёздный нападающий сборной Бразилии Неймар кардинально сменил имидж. Соответствующую фотографию 31-летний игрок опубликовал в социальных сетях. На фото видно, что Неймар очень коротко постригся.

Напомним, что в летнее трансферное окно Неймар сменил клубную прописку, перебравшись из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль». В пяти матчах за саудовский клуб бразилец забил один гол и отдал три голевых паса. Недавно Неймар получил серьёзную травму колена, из-за которой он пропустит длительный отрезок времени.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Неймара в 50 миллионов евро.