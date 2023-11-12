В рамках 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» одержал гостевую победу над «Аль-Вахдой» со счетом 3:1. Один из голов в составе победителей забил звездный португальский бомбардир Криштиану Роналду.

«Сохраняем вкус победы. Нужно продолжать так работать», - прокомментировал успех команды 38-летний нападающий в социальных сетях.

«Аль-Наср» набрал 31 очко и располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Криштиану провел 12 поединков. Португальский голеадор отметился 13 забитыми мячами и семью результативными передачами.