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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду: «Сохраняем вкус победы»

12 Ноября 2023 • 08:37 Комментировать

В рамках 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» одержал гостевую победу над «Аль-Вахдой» со счетом 3:1. Один из голов в составе победителей забил звездный португальский бомбардир Криштиану Роналду.

«Сохраняем вкус победы. Нужно продолжать так работать», - прокомментировал успех команды 38-летний нападающий в социальных сетях.

«Аль-Наср» набрал 31 очко и располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Криштиану провел 12 поединков. Португальский голеадор отметился 13 забитыми мячами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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