​«Он, должно быть, уже устал праздновать свои забитые мячи» – пользователи Интернета о Роналду после очередной победы «Аль-Насра»

Роналду в субботу, 11 ноября 2023 года, вновь помог «Аль-Насру» набрать очки в чемпионате Саудовской Аравии, пользователи социальных сетей сразу же стали оставлять положительные комментарии в Интернете.

- Криштиану Роналду в 2023 году забил столько же голов, сколько Лионель Месси в 2013 календарном году, – подметил один из пользователей;

- Человек, который победил возраст! – добавил любитель футбола;

- Машина! – пишет фанат Роналду;

- Большой профессионал, – добавил болельщик;

- Он, должно быть, уже устал праздновать свои забитые мячи, – шутит пользователь сети.

Матч «Аль-Вахда» – «Аль-Наср» завершился при счёте 1:3, а Криштиану Роналду смог отметиться забитым мячом.