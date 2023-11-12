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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​«Он, должно быть, уже устал праздновать свои забитые мячи» – пользователи Интернета о Роналду после очередной победы «Аль-Насра»

12 Ноября 2023 • 07:23 Комментировать
Аль-Вахда Мекка
1:3
Аль-Наср Эр-Рияд

Роналду в субботу, 11 ноября 2023 года, вновь помог «Аль-Насру» набрать очки в чемпионате Саудовской Аравии, пользователи социальных сетей сразу же стали оставлять положительные комментарии в Интернете.

- Криштиану Роналду в 2023 году забил столько же голов, сколько Лионель Месси в 2013 календарном году, – подметил один из пользователей;

- Человек, который победил возраст! – добавил любитель футбола;

- Машина! – пишет фанат Роналду;

- Большой профессионал, – добавил болельщик;

- Он, должно быть, уже устал праздновать свои забитые мячи, – шутит пользователь сети.

Матч «Аль-Вахда» – «Аль-Наср» завершился при счёте 1:3, а Криштиану Роналду смог отметиться забитым мячом.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

Новости по матчу

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23:02
Роналду совершил голевое паломничество в Мекку: «Аль-Наср» обыграл «Аль-Вахду» на выезде
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