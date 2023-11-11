Роналду совершил голевое паломничество в Мекку: «Аль-Наср» обыграл «Аль-Вахду» на выезде

В тринадцатом туре Про Лиги Саудовской Аравии «Аль-Наср» с Криштиану Роналду в стартовом составе играл на выезде против «Аль-Вахды».

Подопечные Луиша Каштру отправились в гости в Мекку. Тамошняя «Аль-Вахда» шла в середине турнирной таблицы, а значит, «Аль-Наср» являлся безоговорочным фаворитом матча. В последнее время «рыцари Неджда» подобрались к первому месту на расстояние четырёх очков. В этом туре «Аль-Хиляль» снова заранее одержал победу – над «Аль-Таавуном». Соответственно, чтобы не отставать, «Аль-Насру» нужно было выигрывать у «Аль-Вахды».

В минувший вторник «Аль-Наср» ездил в Катар для противостояния с «Аль-Духаилем» в Лиге чемпионов АФК. Одержав в Дохе победу без отдыхавшего Криштиану Роналду, команда из Эр-Рияда обеспечила себе проход в лигочемпионский плей-офф. Ну а после матчей тринадцатого тура чемпионата Саудовской Аравии в Про-лиге, как и в большинстве национальных чемпионатов мира, наступал перерыв на игры сборных.

В начале матча хозяева бесполезно атаковали, а чуть ли не первый подход гостей завершился голом. Талиска в контратаке нанёс дальний удар с отскоком, но арбитр назначил штрафной в пользу гостей, и это оказалось очень кстати для «Аль-Насра». Алекс Теллес поцеловал мяч и установил его на газон. Роналду не тронулся с места, хотя удар ожидался именно от него. Зато идеально выстрелил Теллес и положил мяч в левый нижний угол (0:1).

На 21-й минуте Талиска разогнался по правому флангу и навесил в область одиннадцатиметровой отметки, откуда Мане пробил головой с отскоком от газона в правый угол. Моханд Мунир вступил в работу и отразил мяч на угловой. Повезло и гостям, когда слева с углового последовал кросс на эль-Ямика, который вторым этажом пробил мимо дальнего угла.

На 28-й минуте напрямую со штрафного приложился уже Роналду, но в левом углу мяч отразил Мунир. На 39-й минуте вратарь хозяев оказался бессилен предотвратить счёт 0:2. Команда Луиша Каштру разыграла угловой на левом краю, последовала высокая подача Брозовича на дальнюю штангу, и там продавивший защитника аль-Амри головой отправил мяч в створ рикошетом от штанги.

Роналду принялся напоминать о себе в конце первого тайма и в начале второго. Перед перерывом попал в сетку с внешней стороны с левого угла вратарской. В начале второго тайма Криштиану получил проникающий пас от Талиски и с линии штрафной проткнул мяч немножко мимо левого угла створа. А пока для телезрителей крутили повторы с разных ракурсов, Роналду сделал своё голевое дело.

Чувства гола не хватило как раз операторам трансляции, которые не показали это событие в прямом эфире. Опомнились, когда португалец уже побежал праздновать забитый гол. Намудрили два защитника «Аль-Вахды» в районе своей штрафной площади, и мяч был как на блюдечке доставлен для Криштиану. Тому оставалось только проткнуть игровой снаряд мимо Мунира, что он и выполнил (0:3).

На 62-й минуте Талиска на правой штанге откликнулся на диагональную подачу слева от Алекса Теллеса и филигранно подставил ногу, от которой мяч отскочил в ближний угол. Роналду находился рядом и, если что, мог добить, но лучше бы его там не было. Главный арбитр посмотрел видеоповтор и отменил забитый гол «Аль-Насра», поскольку Роналду, плечом оказавшийся в офсайде, оттягивал на себя внимание защитника, боровшегося с Талиской.

Вскоре был ещё момент у Мане, который резко сыграл на перехвате после чужого аута и выскочил с мячом по зоне правого инсайда. Пробил в ближний угол, а там вратарь вытащил сферу на корнер. На 77-й минуте Садио проскочил по противоположному полуфлангу, нанёс удар в ближний угол, и Мунир снова парировал мяч на угловой. Близки по времени были уже попадание Отавио из пределов штрафной площади в перекладину, а также гол престижа в исполнении «Аль-Вахды».

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Хозяева заработали штрафной удар на правом полуфланге, состоялась подача со стандарта на дальнюю штангу, оттуда пошла поперечная скидка, и Ансельмо головой поразил сетку (1:3). Удар Мане слева в контратаке отбил Мунир. Голкипер хозяев не позволил забить и вывалившемся с ним на рандеву Гарибу. Впрочем, Гариб ещё забил в правую девятку, но гол был отменён ВАРом. Итогом стала уверенная победа «Аль-Насра», пусть и не с крупным счётом.

Кирилл Иванцов