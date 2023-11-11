Наставник Хулен Лопетеги в ближайшее время может вернуться к работе.

Испанский специалист не имеет клубной прописки с момента ухода из «Вулверхэмптона» в начале августа. Как сообщалось ранее, руководство «Аль-Иттихада» заинтересовано в приглашении Лопетеги, теперь же, согласно обновлённой информации инсайдера Николо Скиры, стороны близки к договорённости. Контракт 57-летнего наставника с саудовским клубом будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, что на днях должность рулевого «Аль-Иттихада» покинул Нуну Эшпириту Санту. По слухам, саудовский гранд также рассматривал кандидатуры Ханса-Дитера Флика и Паулу Соузы.