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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Лопетеги близок к назначению в «Аль-Иттихад» слухи

11 Ноября 2023 • 00:31 Комментировать
Аль-Иттифак
...
Аль-Иттихад Джидда
24.11 18:00

Наставник Хулен Лопетеги в ближайшее время может вернуться к работе.

Испанский специалист не имеет клубной прописки с момента ухода из «Вулверхэмптона» в начале августа. Как сообщалось ранее, руководство «Аль-Иттихада» заинтересовано в приглашении Лопетеги, теперь же, согласно обновлённой информации инсайдера Николо Скиры, стороны близки к договорённости. Контракт 57-летнего наставника с саудовским клубом будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, что на днях должность рулевого «Аль-Иттихада» покинул Нуну Эшпириту Санту. По слухам, саудовский гранд также рассматривал кандидатуры Ханса-Дитера Флика и Паулу Соузы.

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Евро-Футбол.Ру,
Хулен Лопетеги Аль-Иттихад Джидда

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