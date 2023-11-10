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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Мальдини может получить должность в саудовском клубе

10 Ноября 2023 • 23:24 Комментировать
Аль-Иттифак
...
Аль-Иттихад Джидда
24.11 18:00

Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини интересен «Аль-Иттихаду».

55-летний функционер покинул «Милан» по окончании прошлого сезона. Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, в скором времени итальянец может вернуться к работе: «Аль-Иттихад» обозначил его в качестве приоритетного кандидата на должность директора. Легендарный экс-защитник пока не принял решения относительно своего будущего.

Паоло Мальдини работал в «Милане» с 2018 года, а в бытность игроком выступал за «россонери» с 1985 по 2009 год.

«Аль-Иттихад» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии после 13 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Паоло Мальдини Аль-Иттихад Джидда

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