Мальдини может получить должность в саудовском клубе

Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини интересен «Аль-Иттихаду».

55-летний функционер покинул «Милан» по окончании прошлого сезона. Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, в скором времени итальянец может вернуться к работе: «Аль-Иттихад» обозначил его в качестве приоритетного кандидата на должность директора. Легендарный экс-защитник пока не принял решения относительно своего будущего.

Паоло Мальдини работал в «Милане» с 2018 года, а в бытность игроком выступал за «россонери» с 1985 по 2009 год.

«Аль-Иттихад» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии после 13 туров.