Митрович забил в седьмом матче подряд, у серба – 10 голов

В пятницу вечером саудовский «Аль-Хиляль» дома принимал «Аль-Таавун». Игра состоялась в рамках чемпионата Саудовской Аравии и завершилась уверенной победой хозяев – 2:0. Счёт на 81-й минуте игры с ассиста Малкома Филипе открыл сербский форвард Александар Митрович.

Удивительно, но благодаря голу Митрович достиг отметки в семь голевых официальных матчей подряд во всех официальных турнирах. В них у серба набралось 10 забитых голов. Забивает нападающий в каждом матче неизменно с 17 октября – тогда его национальная сборная встречалась дома против команды Черногории – 3:1.

Всего у Митровича в этом сезоне на клубном уровне 15 забитых голов, 10 – в чемпионате Саудовской Аравии, а пять – в Лиге чемпионов АФК.