​«Аль-Иттихад» мечтает пригласить бывшего наставника немецкой сборной

Нуну Эшпириту Санту покинул «Аль-Иттихад» после конфликта с Каримом Бензема, и теперь саудовский клуб подыскивает себе нового тренера. Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, в список желаемых фигур входят такие лица, как Альфред Шредер и особенно Ханс Флик.

Первый ранее работал с амстердамским «Аяксом», впрочем, не совсем успешно, а недавно расстался с катарским «Аль-Айном». Второй в недавнем прошлом тренировал немецкую сборную.

Пока же «Аль-Иттихад» отстает в турнирной таблице чемпионата на одиннадцать очков от «Аль-Хиляля», команда не выигрывает уже более полутора месяцев.