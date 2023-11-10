​«Аль-Хиляль» приостановит действие контракта Неймара

Бразильский нападающий Неймар получил тяжелую травму и выбыл из строя - судя по всему, до лета. Это означает, что в его клубе возникла брешь, которую необходимо заполнить. Дело в том, что в саудовском чемпионате, так же, как и в российском, есть лимит на количество легионеров. Неймар занимает место - но не играет.

И потому клуб намерен пригласить временно другого иностранца, но для этого надо решить вопрос с контрактом Неймара. И он будет решен следующим образом - временной приостановкой его действия. Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Отразится ли это на «бабках» Неймара, источник, увы, не уточняет. Но, скорее всего, да.