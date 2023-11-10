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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​«Аль-Хиляль» приостановит действие контракта Неймара

10 Ноября 2023 • 01:35 Комментировать (1)

Бразильский нападающий Неймар получил тяжелую травму и выбыл из строя - судя по всему, до лета. Это означает, что в его клубе возникла брешь, которую необходимо заполнить. Дело в том, что в саудовском чемпионате, так же, как и в российском, есть лимит на количество легионеров. Неймар занимает место - но не играет.

И потому клуб намерен пригласить временно другого иностранца, но для этого надо решить вопрос с контрактом Неймара. И он будет решен следующим образом - временной приостановкой его действия. Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Отразится ли это на «бабках» Неймара, источник, увы, не уточняет. Но, скорее всего, да.


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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Ноября 2023 в 02:01
Вычтут за питание.. Хе-хе..
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