Руководство «Аль-Иттихада» планирует пригласить на тренерский пост бывшего тренера «Реала» и сборной Испании Хулена Лопетеги.

По информации журналиста Санти Уны, боссы аравийского топ-клуба уже направило официальное предложение испанскому специалисту. Сообщается, что именно Лопетеги является приоритетом саудовского клуба для замены Нуну Эшпириту Санту, и руководство «Аль-Иттихада» готово подождать окончательного ответа Лопетеги.

Напомним, что последним местом работы экс-тренера «Реала», «Севильи» и «Порту» был английский «Вулверхэмптон». На счету Лопетеги победы в Лиге Европы, а также на молодёжном и двух юношеских чемпионатах Европы. «Аль-Иттихад» находится на шестом месте в турнирной таблице после 12-ти матчей.