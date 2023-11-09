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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Иттихад» отправил контракт Лопетеги слухи

09 Ноября 2023 • 21:43 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
...
Абха
Через 21 ч. 58 мин.

Руководство «Аль-Иттихада» планирует пригласить на тренерский пост бывшего тренера «Реала» и сборной Испании Хулена Лопетеги.

По информации журналиста Санти Уны, боссы аравийского топ-клуба уже направило официальное предложение испанскому специалисту. Сообщается, что именно Лопетеги является приоритетом саудовского клуба для замены Нуну Эшпириту Санту, и руководство «Аль-Иттихада» готово подождать окончательного ответа Лопетеги.

Напомним, что последним местом работы экс-тренера «Реала», «Севильи» и «Порту» был английский «Вулверхэмптон». На счету Лопетеги победы в Лиге Европы, а также на молодёжном и двух юношеских чемпионатах Европы. «Аль-Иттихад» находится на шестом месте в турнирной таблице после 12-ти матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Хулен Лопетеги Аль-Иттихад Джидда

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