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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Иттихад» может возглавить португальский тренер

09 Ноября 2023 • 10:58 Комментировать

53-летний португальский специалист Паулу Соуза, известный по работе в сборной Польши, может трудоустроиться в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

В услугах Соузы заинтересован «Аль-Иттихад». Клуб сейчас находится без главного тренера после увольнения Нуну Эшпириту Санту. В шорт-листе также фигурируют Хулен Лопетеги и Ханс-Дитер Флик.

После 12 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» набрал 21 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Аль-Хиляля» на 11 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Паулу Соуза Аль-Иттихад Джидда
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