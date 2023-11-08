​Эшпириту Санту покинул «Аль-Иттихад» из-за конфликта с Бензема

Как мы уже сообщали, саудовский «Аль-Иттихад» «осиротел» - его покинул португальский наставник Нуну Эшпириту Санту, который проработал в клубе почти полтора года. Фатальным для него оказалось появление в команде Карима Бензема - француз перебрался в клуб минувшим летом.

На днях «Аль-Иттихад» неожиданно проиграл в азиатской Лиге чемпионов иракскому клубу «Аль-Кува», после чего Эшпириту Санту решил устроить в раздевалке мужской разговор. В императивном тоне он потребовал от игроков встать во время разговора, что очень не понравилось Кариму.

Последовал разговор на повышенных тонах, после чего ситуация перешла в ранг принципиальных - «или я, или он». И вот руководство клуба сделало свой выбор.