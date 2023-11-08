Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Эшпириту Санту покинул «Аль-Иттихад» из-за конфликта с Бензема

08 Ноября 2023 • 16:11 Комментировать

Как мы уже сообщали, саудовский «Аль-Иттихад» «осиротел» - его покинул португальский наставник Нуну Эшпириту Санту, который проработал в клубе почти полтора года. Фатальным для него оказалось появление в команде Карима Бензема - француз перебрался в клуб минувшим летом.

На днях «Аль-Иттихад» неожиданно проиграл в азиатской Лиге чемпионов иракскому клубу «Аль-Кува», после чего Эшпириту Санту решил устроить в раздевалке мужской разговор. В императивном тоне он потребовал от игроков встать во время разговора, что очень не понравилось Кариму.

Последовал разговор на повышенных тонах, после чего ситуация перешла в ранг принципиальных - «или я, или он». И вот руководство клуба сделало свой выбор.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Нуну Эшпириту Санту Аль-Иттихад Джидда ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
16:11 · Саудовская Аравия
​Эшпириту Санту покинул «Аль-Иттихад» из-за конфликта с Бензема
13:10 · Саудовская Аравия
Сантуш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и Пеле
01:07 · Саудовская Аравия
Эшпириту-Санту покинул «Аль-Иттихад» официально
07 Ноября
18:52 · Россия. Премьер-лига
Не только «Локомотив»: Верой интересуются в двух зарубежных странах
04:02 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» начал переговоры по Невешу слухи
06 Ноября
23:31 · Италия. Серия А
«Аль-Иттихад» присматривается к двум звёздным тренерам слухи
17:21 · Лига чемпионов АФК
У клуба Бензема и Канте – всего одна победа с 21 сентября
01:38 · Бразилия
Неймар покинул госпиталь, цель - возвращение к Кубку Америки 1
05 Ноября
20:58 · Саудовская Аравия
Джеррард высказался о трансферной политике «Аль-Иттифака»
16:39 · Нидерланды. Эредивизие
Бергвейном интересуются команды из Саудовской Аравии слухи
14:22 · Саудовская Аравия
Роналду разместил новый пост после победного гола 2
08:29 · Саудовская Аравия
Роналду забил 400-й гол после своего 30-летия
04 Ноября
23:52 · Саудовская Аравия
​«Безжалостная забивная машина!» - соцсети о голе Роналду за «Аль-Наср»
21:40 · Саудовская Аравия
Роналду дальним ударом вывел «Аль-Наср» вперёд в матче против «Аль-Халиджа» 2
11:37 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кого Бензема считает лучшим молодым игроком мира
Все новости