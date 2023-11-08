Сантуш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и Пеле

Экс-наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о нападающем Криштиану Роналду, ныне выступающем в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

«Для меня лучшим в мире является Криштиану. Роналду – лучший игрок за всю историю. Он забил много голов, у него куча рекордов. КриРо побеждал в Англии, Испании и Италии, добивался успеха со сборной Португалии. Он выиграл все и даже больше. Так что тут нечего обсуждать», - передает слова тренера A Bola.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». С января нынешнего года 38-летний нападающий выступает за саудовский «Аль-Хиляль».