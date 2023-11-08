Португальский специалист Нуну Эшпириту-Санту покинул саудовский «Аль-Иттихад». О расставании с тренером рапортует клубная пресс-служба.

49-летний специалист возглавлял клуб, за который выступают Карим Бензема и Н’Голо Канте с июля 2022 года. Вместе с командой в прошлом сезоне он стал чемпионом и обладателем Суперубка страны.

Однако в последние месяцы дела у «Аль-Иттихада» идут совсем не очень. У клуба всего лишь одна победа с 21 сентября текущего года.

Ранее мы сообщали, что «Аль-Иттихад» присматривается к двум звёздным специалистам на замену Эшпириту-Санту.