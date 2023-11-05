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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Джеррард высказался о трансферной политике «Аль-Иттифака»

05 Ноября 2023 • 20:58 Комментировать

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард высказался о предстоящей зимней трансферной кампании клуба из Саудовской Аравии.

«Мы собираемся прочесать всю Европу в поисках вариантов», - приводит слова Джеррарда Goal.

«Аль-Иттифак» после 12 проведённых туров располагается на седьмой строчке в турнирной таблице национального чемпионата.

Напомним, что в летнее трансферное окно команду усилили Джорджиньо Вейналдум, Джордан Хердесон, Демарай Грей и Мусса Дембеле, также в составе «Аль-Иттифака» уже на протяжении двух лет выступает бывший футболист московского ЦСКА Витиньо.

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Стивен Джеррард Аль-Иттифак
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