Роналду разместил новый пост после победного гола

Звездный центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост в социальных сетях после победы над «Аль-Халиджем» в рамках 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Уверенная победа! Мы выдерживаем давление», - гласит сообщение 38-летнего португальского бомбардира.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аль-Насра». В активе Роналду один гол.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану сыграл 11 поединков. Опытный нападающий записал на свой счет 12 голов (три – с пенальти) и семь результативных передач.

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