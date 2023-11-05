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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду забил 400-й гол после своего 30-летия

05 Ноября 2023 • 08:29 Комментировать

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поразил ворота «Аль-Халиджи» (2:0) в поединке 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что этот гол стал для португальского нападающего 400-м с момента, когда ему исполнилось 30 лет.

Криштиану пополнил ряды саудовского коллектива в январе 2023 года. Он заключил трудовое соглашение до лета 2025 года. В Европе Роналду известен по выступлениям за мадридский «Реал», туринский «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг».

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий провел 11 матчей, записав на свой счет 12 забитых мячей и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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