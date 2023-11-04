​«Безжалостная забивная машина!» - соцсети о голе Роналду за «Аль-Наср»

В субботу, 4 ноября 2023 года, «Аль-Наср» одержал победу со счётом 2:0 над «Аль-Халидж», Роналду отметился забитым мячом, а пользователи социальных сетей восприняли эту новость с радостью.

- Не могу поверить, что он забил такой гол, - написал любитель футбола;

- Безжалостная забивная машина! – добавил фанат «Аль-Насра»;

- Он опять это сделал! – написал один из поклонников Роналду;

- Легенда! Есть ли что-нибудь, чего он не может сделать на поле? – добавил пользователь соцсети;

- Король! – написал болельщик.

В следующем матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Вахда» 11 ноября 2023 года. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.