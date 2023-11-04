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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​«Безжалостная забивная машина!» - соцсети о голе Роналду за «Аль-Наср»

04 Ноября 2023 • 23:52 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
2:0
Аль-Халидж

В субботу, 4 ноября 2023 года, «Аль-Наср» одержал победу со счётом 2:0 над «Аль-Халидж», Роналду отметился забитым мячом, а пользователи социальных сетей восприняли эту новость с радостью.

- Не могу поверить, что он забил такой гол, - написал любитель футбола;

- Безжалостная забивная машина! – добавил фанат «Аль-Насра»;

- Он опять это сделал! – написал один из поклонников Роналду;

- Легенда! Есть ли что-нибудь, чего он не может сделать на поле? – добавил пользователь соцсети;

- Король! – написал болельщик.

В следующем матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Вахда» 11 ноября 2023 года. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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​Аль-Наср Эр-Рияд — Аль-Халидж: прогноз и ставка на матч чемпионата Саудовской Аравии — 4 ноября 2023
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