​«Безжалостная забивная машина!» - соцсети о голе Роналду за «Аль-Наср»

В субботу, 4 ноября 2023 года, «Аль-Наср» одержал победу со счётом 2:0 над «Аль-Халидж», Роналду отметился забитым мячом, а пользователи социальных сетей восприняли эту новость с радостью.
- Не могу поверить, что он забил такой гол, - написал любитель футбола;
- Безжалостная забивная машина! – добавил фанат «Аль-Насра»;
- Он опять это сделал! – написал один из поклонников Роналду;
- Легенда! Есть ли что-нибудь, чего он не может сделать на поле? – добавил пользователь соцсети;
- Король! – написал болельщик.
В следующем матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Вахда» 11 ноября 2023 года. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.
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